العالم اليوم - يورو 2024.. مبابي ضمن التشكيلة الأساسية لفرنسا ضد بولندا

انتم الان تتابعون خبر يورو 2024.. مبابي ضمن التشكيلة الأساسية لفرنسا ضد بولندا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 يونيو 2024 05:22 مساءً - سيكون مهاجم وقائد منتخب فرنسا كيليان مبابي، الذي تعرض لكسر في أنفه، ضمن التشكيلة الاساسية لمنتخب بلاده في مواجهة بولندا الثلاثاء في دورتموند خلال الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة، كما أعلن مصدر مقرب من المنتخب لوكالة "فرانس برس".

وتعرض مبابي لكسر في أنفه خلال المباراة الأولى ضد النمسا (1-0) في 17 يونيو وغاب عن مباراة القمة ضد هولندا (0-0) الجمعة.

وكان مدرب فرنسا ديدييه ديشان كشف في مؤتمر صحفي الإثنين أن مبابي "يتحسّن كل يوم"، وقال في هذا الصدد "الأمر أفضل كل يوم، إنه أفضل اليوم من الأمس وأول من أمس، بعد خضوعه للعلاج اختفى الورم الدموي بشكل جيد وهو يعتاد على القناع. إنه يريد اللعب غدا (اليوم) بنفس القدر الذي أراد به اللعب ضد هولندا (الجمعة في الجولة الثانية)".

وشارك مبابي السبت في أول مواجهة منذ إصابته ضد فريق الشباب لبادربورن، وهي المدينة التي يعسكر فيها المنتخب الفرنسي، ثم شارك بشكل طبيعي في حصة تدريبية خفيفة جدا الأحد ثم حصة الإثنين.

وتحتل فرنسا المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف خلف هولندا المتصدرة، فيما تحتل بولندا المركز الأخير من دون رصيد وفقدت حظوظها بالتأهل.