الدفاع الروسية تعلن القضاء على 2345 جنديا أوكرانيا خلال 24 ساعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 يونيو 2024 05:29 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، القضاء على 2345 عسكريا أوكرانيا وإسقاط عشرات المسيرات والصواريخ أطلقتها قوات كييف خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة بحسب روسيا اليوم، أنه تم تدمير مدافع غربية وآليات عسكرية، مضيفة أنه تم تدمير مستودعين للمعدات العسكرية ومحطة رادار "إف- 18".

أوكرانيا، فيتو

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 79 مسيرة أوكرانية

وأردفت الدفاع الروسية في بيان أنها أسقطت 4 صواريخ "هيمارس" أمريكية، بالإضافة إلى إسقاط 79 مسيرة أوكرانية على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة الروسية إنها دمرت مدرعتين ومدافع غربية ومحطة حرب إلكترونية، مؤكدة ايقاع خسائر بشرية كبيرة في الجنود الأوكرانيين بمقاطعة خيرسون.