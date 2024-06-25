سفارة الهند تحتفل بالدورة العاشرة لليوم العالمي لليوجا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - احتفلت سفارة الهند في القاهرة بالدورة العاشرة لليوم العالمي لليوجا لعام 2024 في محافظة القاهرة وذلك في حديقة الحرية بالزمالك.

وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 21 يونيو يومًا عالميًا لليوجا وذلك في عام 2014 بعد إصدار قرار حظى بموافقة 175 دولة عضوًان من بينها جمهورية مصر العربية.

واتسمت سلسلة الاحتفالات الاستهلالية لليوم العالمي لليوجا لهذا العام بتنوعها وإقامتها في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، من بينها الأقصر والغردقة والإسكندرية والمنيا والإسماعيلية.

وبالإضافة إلى ذلك، نظم مركز مولانا أزاد الثقافي الهندي بالقاهرة أيضًا ورشة عمل خاصة باليوجا حول التحكم في الوزن وتقوية العمود الفقري وتخفيف التوتر، وذلك بالتعاون مع نادي النصر ونادي الجزيرة الرياضي.

وفي إطار احتفالات اليوم العالمي لليوجا في مصر، نظم مركز مولانا أزاد الثقافي الهندي بالقاهرة مسابقة لأفضل صورة فوتوغرافية لممارسة اليوجا بعنوان "أوضاع اليوجا في أماكن شهيرة"، والتي شارك فيها المصريون بحماس كبير، حيث أرسل العديد من الشباب والفتيات من مصر صورًا غاية في الروعة وهم يمارسون اليوجا في أماكن سياحية شهيرة في مصر مثل: الأهرامات ومعبد الأقصر ونهر النيل والبحر الأحمر والصحراء السوداء والبيضاء...وغيرها من الأماكن الأخرى.

وقد سلط رئيس وزراء الهند السيد ناريندرا مودي الضوء على تزايد شعبية اليوجا في مصر خلال احتفالات اليوم العالمي لليوجا لعام 2024 في سريناجار، بولاية جامو وكشمير.

وأشار بالتحديد لمسابقة "أوضاع اليوجا في أماكن شهيرة" #YogaAtIconicPlace معربا عن تقديره للشباب والشابات المصريين لمشاركتهم صور وهم يقدمون أوضاع يوجا في مواقع سياحية شهيرة مثل الأهرامات.

كان موضوع اليوم العالمي لليوجا لهذا العام هو "اليوجا من أجل الفرد والمجتمع" لتحمل لنا رسالة لاكتشاف ما تتميز به اليوجا من قوة تساعد على التحول والتغير على المستوى الشخصي والمجتمعي.

وشهدت الفعاليات، التي أقامتها السفارة الهندية بالقاهرة على مدار العام في جميع أنحاء مصر للاحتفال باليوم العالمي لليوجا لعام 2024، مشاركة ما يقرب من 20 ألف مصري.

وحظت سفارة الهند بالقاهرة على دعم ثابت وكبير من حكومة جمهورية مصر العربية ووزارة الشباب والرياضة ومختلف المحافظات خلال تنظيم تلك الفاعليات.

وقد أكد حضور ومشاركة كبار المسؤولين في فعاليات اليوجا المختلفة، التي نظمتها السفارة،على الالتزام المشترك بالعمل على تعزيز ثقافة الصحة والسعادة من خلال ممارسة اليوجا.