العالم اليوم - تطورات جبهة لبنان.. تبادل ضربات وإسقاط مسيرات

انتم الان تتابعون خبر تطورات جبهة لبنان.. تبادل ضربات وإسقاط مسيرات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 يونيو 2024 06:28 مساءً - قال حزب الله اللبناني، الثلاثاء، إنه "استهدف موقع بياض بليدا الإسرائيلي المقابل لحدود لبنان الجنوبية بقذائف المدفعية وأصابه إصابة مباشرة‏".

من جانبه، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن الدفاعات الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين مشتبه بهما انطلقتا من لبنان قبل فترة قصيرة فوق بلدة ديشون الشمالية.

وبحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل"، اندلعت حرائق في المنطقة نتيجة للاعتراضات.

وقالت خدمة الإطفاء والإنقاذ إن 5 فرق متواجدة في مكان الحادث لمكافحة الحريق.

وأضاف الجيش أنه ضرب المباني التي يستخدمها حزب الله والبنية التحتية الأخرى في منطقتي الخيام والعديسة.

ويحدث تبادل إطلاق نار شبه يومي على طول الحدود اللبنانية مع شمالي إسرائيل منذ أن شنت حركة حماس هجوما على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي وآخر إسرائيلي، أن مبعوث الرئيس بايدن إلى لبنان آموس هوكستاين أكد للمسؤولين هناك أثناء زيارته لبيروت الأسبوع الماضي، أن حزب الله مخطئ في الاعتقاد أن الولايات المتحدة ستكون قادرة على منع إسرائيل من "غزو لبنان" إذا استمر الحزب في هجماته.

وبحسب الموقع، فإن إدارة بايدن تشعر بقلق بالغ لأن كلا من إسرائيل وحزب الله يخطئان في التقدير، حيث يصعدان لهجة خطابيهما وتزداد العمليات القتالية بينهما على الأرض، ورغم ذلك يعتقدان أنهما يمكنهما تجنب حرب شاملة.