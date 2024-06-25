نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدفاع الأمريكي يحذر من حرب إقليمية في المنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الثلاثاء، من مخاطر اندلاع حرب إقليمية في منطقة الشرق الأوسط إذا تدهورت الأمور بين إسرائيل و"حزب الله" البناني.

وقال أوستن: "حرب أخرى بين إسرائيل وحزب الله قد تتحول بسهولة إلى حرب إقليمية، نولي أهمية للحل الدبلوماسي لوقف التصعيد على جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية".

وشدد وزير الدفاع الأمريكي على أن "دعمنا لأمن إسرائيل ثابت ولا يتزحزح".

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: "لن ننسى وقفة واشنطن معنا منذ اليوم الأول لهجوم السابع من أكتوبر، ونحن عازمون على إرساء الأمن وتغيير الواقع على الأرض والوقت ينفد".