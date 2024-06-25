رئيس حركة مناهضة الفصل العنصري: أمريكا تساعد إسرائيل على إبادة الفلسطينيين

جدة - نرمين السيد - فرانك شيكاني ـ رئيس حركة مناهضة الفصل العنصري

أكد فرانك شيكاني، رئيس حركة مناهضة الفصل العنصري في جومانسبرج، أن إسرائيل تتجاهل جميع القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، كما أن المجتمع الدولي فشل في تحمل مسؤوليته تجاه الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.





وأضاف رئيس حركة مناهضة الفصل العنصري، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء: "نحشد الجهود كافة لوقف الاحتلال العنصري الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين، الذين يدفعون ثمن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة". وأكد رئيس حركة مناهضة الفصل العنصري، أن الولايات المتحدة الأمريكية تساعد إسرائيل على تنفيذ عمليات الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين. ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، في إصرار من الاحتلال على ارتكاب مجازر إبادة جماعية غير مسبوقة من خلال قصف المدنيين وفرض حصار التجويع على سكان القطاع، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 37658 فلسطينيًا وإصابة 86237 آخرين منذ 7 أكتوبر الماضي.

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