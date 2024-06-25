العالم اليوم - في حال الحرب مع حزب الله.. إسرائيل تستعين بخدمات إيلون ماسك

انتم الان تتابعون خبر في حال الحرب مع حزب الله.. إسرائيل تستعين بخدمات إيلون ماسك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 يونيو 2024 08:22 مساءً - ذكر تقرير صحفي، الثلاثاء، أن إسرائيل تسعى للحصول على خدمات شركة "ستارلينك" للإنترنت عبر الأقمار الصناعية، لاستخدامها في حالة نشوب حرب شاملة محتملة مع حزب الله اللبناني.

وشركة "ستارلينك" تابعة لـ"سبيس إكس"، المملوكة للملياردير إيلون ماسك.

وربما تتطلع إسرائيل للاستفادة من خدماتها للحفاظ على لاتصال بالإنترنت، الذي قد يتوقف مع انقطاع الكهرباء في إسرائيل إذا اندلعت الحرب.

وقالت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية إن وزارتي المالية والاتصالات تسعيان إلى استخدام 5 آلاف قمر اصطناعي منخفض المدار من "ستارلينك"، لضمان تدفق مستقر للبيانات والمعلومات للسلطات الحكومية أثناء حالات الطوارئ.

ولم ترد الوزارتان بعد على طلبات من "رويترز" للتعليق.

وفي فبراير الماضي، كان وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومي قرعي قد منح الإذن لشركة "ستارلينك" بالعمل في إسرائيل وقطاع غزة.

وتتبادل إسرائيل وحزب الله إطلاق النار عبر الحدود منذ شهور، وقالت الجماعة اللبنانية إنها لن توقف هجماتها إلا بعد وقف إطلاق النار في غزة.

وربما تؤدي الحرب الشاملة بين إسرائيل وحزب الله إلى هجمات صاروخية على شبكة الكهرباء الإسرائيلية وغيرها من مرافق البنية التحتية.