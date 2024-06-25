العالم اليوم - غانتس: يمكننا "إظلام" لبنان وتدمير حزب الله خلال أيام

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 يونيو 2024 08:22 مساءً - قال زعيم حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس، الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي قادر على تدمير القدرات العسكرية لحزب الله "في غضون أيام".

وأضاف غانتس، في مؤتمر صحفي، أن "التحدي الرئيسي الذي تواجهه إسرائيل هو إعادة سكان الجنوب والشمال إلى منازلهم، حتى لو كان الثمن التصعيد".

وقال إنه سمع التقارير حول تهديد حزب الله لشبكة الكهرباء في إسرائيل، ورد: "يمكننا إغراق لبنان في الظلام تماما، وتفكيك قوة حزب الله في غضون أيام".

وتابع وزير حكومة الحرب السابق أن "الثمن الذي ستدفعه إسرائيل سيكون باهظا. نحن بحاجة إلى دعم مؤسساتنا. نحن بحاجة إلى الاستعداد لحوادث كبيرة، يجب أن نحاول تجنب ذلك، لكن إذا كان علينا القيام بذلك فلا يمكن ردعنا".

وقال: "لا يمكننا السماح لحزب الله بإبقاء التهديدات قريبة من الحدود الشمالية. نحن بحاجة إلى إعادة السكان الشماليين بحلول الأول من سبتمبر".

ومن التحديات الأخرى التي تواجه إسرائيل، والتي ناقشها غانتس، بناء تحالف إقليمي وعالمي ضد إيران.

وقال: "لا تزال لدينا فرصة التطبيع مع السعودية ودول أخرى لبناء ما بدأنا بناءه، الدفاع الجوي في الشرق الأوسط لتشكيل قبضة خانقة على المحور الإيراني".

وأضاف أن إسرائيل يجب أن تعمل بجد مع الولايات المتحدة لتعزيز الدفاع الجوي الإسرائيلي، بمواجهة "الأسلحة النووية الإيرانية".

وكان التحدي الثالث الذي ناقشه هو الصراع طويل الأمد مع حماس.

وقال: "حتى وقف إطلاق النار الطويل لن يعني بأي حال من الأحوال أن إسرائيل ستسمح لزعيم غزة يحيى السنوار بالعيش بقية أيامه من دون قتله".

وتابع: "من الواضح أن حماس ستستمر في الترويج للإرهاب، وأن أفعالها ستمنح إسرائيل العذر للقضاء عليها وعلى كبار قادتها".

وأخيرا، أشاد غانتس بحكم المحكمة العليا الذي يقضي بانضمام الحريديم إلى الجيش الإسرائيلي، وأعرب عن خيبة أمله لأن الطبقة السياسية لم تعالج هذه القضية في وقت سابق.

واقترح على الطبقة السياسية أن تعمل على خلق آليات لدمج الحريديم في الجيش بأعداد أكبر.