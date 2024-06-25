مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن: العالم فشل في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية

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جدة - نرمين السيد - السفير رياض منصور مندوب فلسطين في الأمم المتحدة
وأوضح مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن: حان الوقت لكسر دائرة إفلات إسرائيل من العقاب، مشيرا إلى أن "كل دولة لديها مسؤولية لتضمن أن جميع مؤسساتها لا تسهم بأي شكل بجرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني".
ودعا مندوب فلسطين، كافة الدول التي لم تعترف بعد بفلسطين إلى سرعة الاعتراف والمضي قدما في حل الدولتين، مشددا: "إسرائيل تنتهك كل يوم القوانين الدولية ويجب أن تخضع للمساءلة".
وتابع: إسرائيل تدمر حل الدولتين وكل فرصة لتحقيق السلام، مستشهدا بأن "إسرائيل أعلنت أمام العالم أجمع أنها ستواصل الاستيطان في الضفة الغربية والهجمات ضد الأماكن المقدسة بالأراضي المحتلة".
وحث مندوب فلسطين، جميع دول العالم على الاعتراف بدولة فلسطين من أجل الاستثمار في السلام، قائلا: نحن أمة سجناء .. وما من أسرة فلسطينية واحدة ليس لديها سجين أو عدة سجناء داخل سجون الاحتلال".
وأشار: آلاف الفلسطينيين تعرضوا للقتل داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، من مات من الفلسطينيين نتيجة التعذيب داخل سجون الاحتلال يعادل 4 أضعاف من ماتوا في سجون جوانتانامو.
ودعا مندوب فلسطين إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن بشأن قطاع غزة دون تأجيل، منوها: "يجب التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا: "الاحتلال يسعى إلى تقويض جهود مصر وقطر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".
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