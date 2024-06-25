«أنقذوا الأطفال»: جميع أطفال غزة فقدوا حقهم في التعليم بسبب العدوان

جدة - نرمين السيد - قال مدير الإعلام بمنظمة أنقذوا الأطفال للقاهرة الإخبارية: نحو 250 طفلا تم اعتقالهم من قبل جيش الاحتلال بقطاع غزة.





وأضاف: "الجوع مشكلة أساسية في غزة مع صعوبة دخول المساعدات"، مؤكدا "جميع أطفال غزة فقدوا حقهم في التعليم بسبب العدوان الإسرائيلي".

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