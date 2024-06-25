القاهرة الإخبارية: آليات الاحتلال تدمر المباني والطرقات في رفح الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خان يونس، إنه لم يتوقف بحق مدينة رفح الفلسطينية العدوان الإسرائيلي المستمر منذ قرابة الـ 50 يوما، حيث المدفعية الإسرائيلية لم تتوقف عن تدمير المنطقة الشرقية والوسطى، فيما تتولى الآليات العسكرية الإسرائيلية، التي توغلت من المنطقة الشرقية للمدينة ووصلت إلى حدود البحر، في تدمير المنازل والمباني والطرقات.





وأضاف "جبر"، خلال رسالة على الهواء، أن الزوارق الحربية الإسرائيلية لم تتوقف عن إطلاق نيرانها باتجاه المناطق الغربية لمدينة رفح الفلسطينية، والمكتظة بالنازحين الفلسطينيين، وقبل قليل كانت هناك تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية فوق المناطق الجنوبية. وأشار إلى أن الاحتلال يستهدف المناطق الجنوبية لقطاع غزة لاسيما المناطق التي حددها بأنها آمنة، وطلب من الفلسطينيين للنزوح إليها إذا كانوا يريدون الحفاظ على حياتهم في ظل العدوان المتصاعد على القطاع، لكن ما جرى مؤخرا يدلل بشكل قاطع أنه لا مناطق آمنة في قطاع غزة، وقوات الاحتلال قصفت منزلا في خان يونس أدى لاستشهاد 4 أشخاص.

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