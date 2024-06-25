حزب الله: استهدفنا موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة

جدة - نرمين السيد - أعلن حزب الله اللبناني، استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.





وأكد حزب الله اللبناني، استهدافه موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية‏.

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