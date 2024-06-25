وزير الدفاع الأمريكي: يجب تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي

قال وزير الدفاع الأمريكي، إن "الولايات المتحدة ستضمن أن يكون لدى إسرائيل ما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها"، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.





وأكد وزير الدفاع الأمريكي: يجب الحفاظ على تدفق المساعدات الإنسانية بشكل أكبر إلى قطاع غزة، منوها: "على حماس القبول بمقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة". وحذر وزير الدفاع الأمريكي: "حرب أخرى بين إسرائيل وحزب الله قد تتحول بسهولة إلى حرب إقليمية" مؤكدا: "الدبلوماسية أفضل طريق لتفادي التصعيد بين لبنان وإسرائيل".

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