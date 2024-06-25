جدة - نرمين السيد - عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: "أطفال غزة يعانون سوء التغذية والمرض بسبب استمرار الحرب على القطاع".





أوضاع كارثية يواجهها أطفال قطاع غزة بشكل عام منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على القطاع، لكن المرضى منهم يعانون على نحو يدمي القلوب جراء أزمة المجاعة وسوء التغذية وخطر المجاعة الذي يكاد يفتك بهم، وفي ظل تلك الكارثة، وجد طفل فلسطيني نفسه مضطرا أن يواجه بجسده الضئيل عدوانا وحصارا، وهو يعاني في الوقت ذاته مكن مرض مزمن أو خطير دون وجود علاج نظرا لنفاد الإمدادات الطبية فيما تبقى من المستشفيات التي تعمل بشكل جزئي داخل قطاع غزة.

مرض خبيث ينهش في صمت جسد الأطفال من الداخل، بينما تحاصره رصاصات الاحتلال الغادرة من الخارج، ورغم تلك المأساة يواصل الاحتلال الإسرائيلي تعنته في منع منظمات ووكالات الإغاثة بتقديم يد المساعدة لتلك الفئة الضعيفة، التي لا تعرف بأي ذنب تعاقب في حرب الإبادة الجماعية.