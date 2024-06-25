وزير الدفاع الإسرائيلي: آن الأوان لتفي واشنطن بالتزاماتها العسكرية تجاهنا

جدة - نرمين السيد - جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يواف جالانت: آن الأوان لتفي واشنطن بالتزاماتها بشأن تزويدنا بالأسلحة المطلوبة لمواجهة التهديدات، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.





وأكد: سنواصل العمل للتوصل لاتفاق بشأن جبهة لبنان، متابعا: نحن عند مفترق طرق وأنا هنا في واشنطن لبحث أهدافنا المشتركة مع الولايات المتحدة. وتابع: "لن ننسى وقفة واشنطن معنا منذ اليوم الأول لهجوم السابع من أكتوبر".

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