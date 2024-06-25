نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسكو وباكو تبحثان عملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بحث المبعوث الروسي الخاص إيغور خوفاييف مع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف آفاق عملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا.

وجاء في بيان للخارجية الأذربيجانية بهذا الصدد، يوم الثلاثاء: "جرت خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية الروسية – الأذربيجانية والوضع الراهن وآفاق عملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا والأحداث الأخيرة في المنطقة والقضايا الإقليمية".

وأشار البيان إلى أن بيراموف أطلع المبعوث الروسي على تفاصيل المفاوضات حول مشروع اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا.

واعتبر الجانب الأذربيجاني أن "العقبة الرئيسية في هذه العملية لا تزال المطالب التي تمس وحدة أراضي أذربيجان، والتي لا تزال قائمة في دستور أرمينيا وغيره من الوثائق القانونية".

وأضافت الخارجية أن الاجتماع بحث كذلك "القضايا الإقليمية الأخرى ذات الاهتمام المشترك".

وعقد اللقاء بين المبعوث الروسي الخاص لشؤون تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان والوزير الأذربيجاني في باكو.

يذكر أن العملية العسكرية الأخيرة للقوات الأذربيجانية في منطقة قره باغ في سبتمبر عام 2023 أسفرت عن إنهاء وجود الجمهورية غير المعترف بها التي أعلن الأرمن قيامها منذ عام 1991.

وأعرب رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان عن استعداده لمناقشة اتفاقية سلام مع أذربيجان تتضمن الاعتراف بسيادة أذربيجان على منطقة قره باغ.