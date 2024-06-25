جانتس: أكتوبر المقبل الموعد المناسب لإجراء الانتخابات في إسرائيل

جدة - نرمين السيد - أكد بيني جانتس زعيم حزب الوحدة الوطنية لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي: "يجب أن نتجه إلى الانتخابات المبكرة في إسرائيل"، لافتا أن أكتوبر المقبل الموعد المناسب لإجراء الانتخابات في إسرائيل، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.





وأضاف: "علينا إنشاء تحالف إقليمي ودولي لمواجهة إيران"، موضحا: "لا نقبل أن يشكل حزب الله خطرا طويل الأمد علينا". وردا على دعوات حزب الله لاستهداف شبكة كهرباء الاحتلال، أوضح جانتس: "قادرون على إظلام لبنان وتدمير القدرات العسكرية لحزب الله".

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