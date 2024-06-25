تقديرات إسرائيلية بصدور مذكرة اعتقال من «العدل الدولية» ضد نتنياهو وجالانت

جدة - نرمين السيد - نتنياهو وجالانت

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، وفق نبأ عاجل للقناة، بوجود تقديرات إسرائيلية بأن المحكمة الجنائية الدولية ستصدر مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وجالانت.





وأشارت إلى أن تل أبيب تبحث سيناريوهات تعرض قادتها للاعتقال، التي من بينها هبوط طائراتهم اضطراريًا بدولة أوروبية موقعة على اتفاقية روما.

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