خبير أمني: «حارس الازدهار» فشل في ردع الحوثيين بالبحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - محسن الشوبكي، خبير أمني واستراتيجي

قال محسن الشوبكي، خبير أمني واستراتيجي، إن هناك ارتباطًا واضحًا فيما يتعلق بالتصعيد بين حزب الله وإسرائيل من جهة، وفيما يتعلق بالرسائل التي وجهها الحوثي باستهداف بحر العرب والبحر المتوسط بعدة قذائف، نتيجة توسع وإعطاء رسالة لتل أبيب وواشنطن بأن هناك وحدة ساحات فيما يتعلق بوكلاء إيران على وجه التقريب.





وأضاف "الشوبكي"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الهدف الاستراتيجي المعلن، بغض النظر عما سيتم إعلانه أو استهدافه، بأن الحوثيين طوروا من آلية مرحلتهم الرابعة، وهناك تحالف بين المقاومة الإسلامية العراقية والحوثيين فيما يتعلق باستهداف مواقع في البحر المتوسط أو الجولان، وقد يكون توزيعا للأدوار. وأوضح أن الولايات المتحدة وبريطانيا هما الدولتان الوحيدتان التي استهدفت الحوثيين وقواعده في كل أنحاء اليمن، لكن فشلوا حتى الآن لتحقيق أي تشبيك مع حلفاء محتملين سواء إقليميون أو آخرون باعتبار أن الهدف الرئيس في "حارس الازدهار" هو حماية إسرائيل وليس فقط حماية الملاحة البحرية.

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