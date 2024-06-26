جدة - نرمين السيد - أفاد قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، بسقوط شهداء وجرحى جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.





في ذات السياق، طالبت روسيا، الاحتلال الإسرائيلي بالتخلي عن العملية في رفح الفلسطينية، داعية "أطراف النزاع" إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وإطلاق سراح "المحتجزين".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شهداء وجرحى جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلاً في شمال غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.