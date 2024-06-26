إعلام فلسطيني: الاحتلال ينسف عدة منازل ومبان شمال مخيم النصيرات

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها، بأن وسائل إعلام فلسطينية، قالت إن الاحتلال ينسف عدة منازل ومبانِِ بمحيط بلدة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.





وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة.

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