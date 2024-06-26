سارة نتنياهو توجه اتهامات إلى قادة جيش الاحتلال

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية أن سارة شموئيل، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف بنيامين نتنياهو، وجهت عدة اتهامات إلى قادة جيش الاحتلال الغاشم، بأنهم يخططون لمؤامرة لإنهاء حياة زوجها السياسية، على حد وصفها.





وأشارت القاهرة الإخبارية، على موقعها الرسمي بشبكة الإنترنت، إلى أن صحيفة "هآرتس" العبرية، التي نشرت مساء أمس الثلاثاء، أن سارة نتنياهو شاركت في لقاء مع أقارب المحتجزين، الأسبوع الماضي، موجهة هذا الاتهام إلى قادة جيش الاحتلال؛ حيث كررت عدة مرات بيانًا قالت فيه: "لا أثق في كبار ضباط الجيش الإسرائيلي".

ومن جانبها، قاطعت عائلات المحتجزين زوجة نتنياهو، حيث وجه أفراد هذه الأُسر إلى سارة نتنياهو ألفاظًا تحمل إهانات؛ بسبب قولها "إنها لا تثق في الجيش"، موضحين أن مصير أبنائهم يعتمد عليه.

ومن هنا جاء رد زوجة نتنياهو بأنها "لا تقصد عدم الثقة في الجيش الإسرائيلي ككل، بل في كبار قادته، مؤكدة بشكل قاطع أنهم مهتمون بتنفيذ "انقلاب" على زوجها.

فيما قال مكتب سارة نتنياهو، إنه منذ بداية الحرب، تعمل السيدة نتنياهو بمبادراتها الخاصة من أجل عائلات المحتجزين والعائلات الثكلى وعائلات القتلى بقدر ما تستطيع؛ لذلك فإن ضربة التسريبات الكاذبة والمتداولة والمتواصلة على السيدة نتنياهو ظلم فادح، على حد زعمه.