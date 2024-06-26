جاء ذلك، خلال تقديمه حلقة جديدة من برنامج "من مصر"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، التابعة لـ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مساء أمس الثلاثاء.
وقال خليل، إنّ الحرب العدوانية الغاشمة السافرة التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة قد تطول، وقد تنتقل إلى لبنان في أي لحظة، مشيرا إلى أن هناك حرائق وانفجارات واسعة النطاق أصبحت تحيط بالمنطقة، وتداعياتها بدأت تطال كل الدول المحيطة.
وشدد عمرو خليل على أنه على الرغم من أن الحرب في غزة لم تتسع جغرافيا حتى الآن، إلا أن نزيفها الاقتصادي على دول المنطقة مستمر ويطال الجميع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من مصر.. عمرو خليل: حرب غزة تسببت في نزيف اقتصادي لـ الدول المحيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.