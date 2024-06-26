من مصر.. عمرو خليل: حرب غزة تسببت في نزيف اقتصادي لـ الدول المحيطة

جدة - نرمين السيد - أكد الإعلامي عمرو خليل أن إطالة أمد الحرب في غزة، أو توسعها لتطال دولا أخرى، سيكون له آثار وتبعات اقتصادية وخيمة على المنطقة بأسرها.





جاء ذلك، خلال تقديمه حلقة جديدة من برنامج "من مصر"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، التابعة لـ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مساء أمس الثلاثاء.

وقال خليل، إنّ الحرب العدوانية الغاشمة السافرة التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة قد تطول، وقد تنتقل إلى لبنان في أي لحظة، مشيرا إلى أن هناك حرائق وانفجارات واسعة النطاق أصبحت تحيط بالمنطقة، وتداعياتها بدأت تطال كل الدول المحيطة.

وشدد عمرو خليل على أنه على الرغم من أن الحرب في غزة لم تتسع جغرافيا حتى الآن، إلا أن نزيفها الاقتصادي على دول المنطقة مستمر ويطال الجميع.