الانتخابات الأمريكية 2024.. خناقة بين حملة ترامب وشبكة سي إن إن

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جدة - نرمين السيد - المذيعان في شبكة سي إن إن جيك تابر ودانا باش
وحذرت حملة ترامب، كما ذكر موقع القاهرة الإخبارية، من كمين وصفته بـ "ثلاثة ضد واحد"؛ ما يعني من وجهة نظرها أن ترامب لن يكون في مواجهة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن وحده، وإنما سيكون في مواجهة 3 أشخاص.
في هذا الصدد، قال موقع "أكسيوس" الأمريكي الشهير، أن دونالد ترامب وحلفاءه ينتقدون مذيعي المناظرة "جيك تابر"، و"دانا باش"، ويتهمونهما بالتحيز لصالح بايدن.
يأتي هذا، بعدما أنهت مذيعة شبكة "سي إن إن" كاسي هانت، فجأة مقابلة مع السكرتيرة الصحفية لحملة ترامب كارولين ليفيت، صباح الإثنين الماضي، ما دفع حملة ترامب لانتقاد شبكة "سي إن إن" الإخبارية، والتي أصدرت بدورها بيانًا يدافع عن المذيعين "تابر" و"باش".
وفي هذا الصدد، قالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية لحملة ترامب: "لقد أثبت هذا وجهة نظرنا بأن الرئيس ترامب لن يتم معاملته بشكل عادل يوم الخميس، ومع ذلك فهو لا يزال على استعداد لخوض هذه المعركة 3-1 لإيصال رسالته إلى الشعب الأمريكي، وسوف يفوز"، على حد قولها.
ومن جانبه، قال ديفيد تشاليان، المدير السياسي للشبكة الإخبارية الأمريكية "سي إن إن": "إن تابر وباش سيركزان على تسهيل المناظرة بين المرشحين، وليس المشاركة فيها"، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".
فيما دعا الرئيس الأمريكي السابق ترامب، منافسه في الانتخابات الأمريكية 2024 جو بايدن إلى إجراء اختبار المخدرات قبل المناظرة، حيث روج حلفاؤه بأن بايدن تناول المنشطات في خطابه عن حالة الاتحاد.
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