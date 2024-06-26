تفاصيل مكالمة هاتفية جمعت أوستن مع وزير الدفاع الروسي

كشفت قناة القاهرة الإخبارية عن تفاصيل المكالمة الهاتفية التي جمعت بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، مساء أمس الثلاثاء، مع نظيره الروسي أندريه بيلوسوف.





وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن الوزير الأمريكي أكد أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لتفادي التصعيد في الشرق الأوسط، متابعا: "نعمل مع الوكالات الأمريكية والدولية ؛من أجل تيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

ولفت أوستن إلى أن مسؤولية وقف إطلاق النار في غزة تقع على حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، على حد قوله مشيرا إلى عدم وجود خطط لدينا لنشر قوات أمريكية على الأرض في غزة.

وتابع وزير الدفاع الأمريكي: "الرصيف العائم حل مؤقت لتسريع إدخال المساعدات إلى غزة في ظل الأزمة المتفاقمة هناك، وحماية المدنيين في غزة أولوية بالنسبة للولايات المتحدة، ولا يوجد رابح من اتساع الصراع في المنطقة".

وشدد على أنه يعتقد أنه من الممكن حل التوترات عند الحدود الإسرائيلية اللبنانية دبلوماسيًا، مشيرًا إلى أن إسرائيل ليست كتلة موحدة.