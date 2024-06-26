عمرو خليل: الموت يأتي بكل الطرق في غزة (فيديو)

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جدة - نرمين السيد - الإعلامي عمرو خليل
خلال تقديمه لحلقة اليوم من برنامج "من مصر" على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أكد خليل أن الاحتلال يستمر في منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مما أدى إلى استشهاد العشرات بل المئات من الأطفال والنساء يوميًا بسبب انعدام الغذاء، خاصة في شمال غزة.
وأشار إلى أن القصف والجوع ليسا الكارثة الوحيدة، حيث أدى ارتفاع درجات الحرارة إلى تفاقم المأساة والمعاناة، مما تسبب في زيادة المشاكل الصحية في غزة. وأوضح أن الفلسطينيين في كل القطاع يواجهون هذه التحديات بشكل يومي.
وذكر خليل أن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أكد أن ارتفاع درجات الحرارة سيؤدي بلا شك إلى أزمة صحية عامة، بالإضافة إلى زيادة تلوث المياه وانتشار البعوض والذباب، وتلف المواد الغذائية القليلة الموجودة في القطاع.
كما أشار إلى أن الهلال الأحمر الفلسطيني رصد ما يزيد عن مليون إصابة بالأمراض المعدية في عموم قطاع غزة، وهو ما يقرب من نصف سكان القطاع.
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