العالم اليوم - قوامها 40 ألف جندي.. الجيش الإسرائيلي يشكل "فرقة داود"

انتم الان تتابعون خبر قوامها 40 ألف جندي.. الجيش الإسرائيلي يشكل "فرقة داود" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 يونيو 2024 08:18 صباحاً - كشف موقع "والا" الإسرائيلي أن الجيش يعاني من نقص في الجنود والمقاتلين، الأمر الذي دفع الجيش الإسرائيلي إلى الترويج لإنشاء فرقة خفيفة جديدة من المتقاعدين والمتطوعين، بمن فيهم "الحريديم".

وقال الموقع الإسرائيلي أنه على خلفية عدم وجود مقاتلين للقيام بمهام أمنية متنوعة، بدأ الجيش الإسرائيلي في الترويج لإنشاء فرقة خفيفة جديدة تسمى الفرقة 96 "فرقة داود".

وأضافل موقع "والا" أن قوام "فرقة داود" الجديدة سيكون من المقاتلين والمقاتلات الذين بلغوا سن الإعفاء، ومن المتطوعين، بما في ذلك الحريديم.

وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن العدد المحتمل للمقاتلين المدمجين في "فرقة داود" سيكون حوالي 40 ألف مقاتل.

وأضاف أنه تم اختيار الرائد الاحتياطي موتي باروخ لمهمة إنشاء الفرقة، الذي شغل في آخر منصب له في الجيش الإسرائيلي منصب قائد قيادة التدريب وقائد الأركان العامة، كما شغل مناصب أخرى.