كوريا الشمالية تطلق بالونات محملة بـ «القمامة» صوب الجنوب

أطلقت كوريا الشمالية ليلة أمس، أكثر من 250 بالونًا محملة بالقمامة باتجاه كوريا الجنوبية، بحسب ما أفادت به الجيش الكوري الجنوبي، مما يمثل سادس حملة من هذا النوع منذ نهاية الشهر الماضي.





أفادت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية بأن نحو 100 بالون، أغلبها يحمل ورقًا خردة، هبطت في مناطق من سول والجزء الشمالي من إقليم جيونججي المحاذي للعاصمة.

وأكدت الهيئة أن حتى الساعة التاسعة صباحًا، لم يتم رصد أي بالونات في الهواء، وأن التحليل الأولي للبالونات المستردة أظهر عدم وجود مواد ضارة فيها.

وأشارت هيئة الأركان المشتركة إلى استعدادها للتعامل مع أي تطورات قد تحدث، مؤكدة على أنها ستتخذ التدابير اللازمة بما في ذلك بث إنذارات عبر مكبرات الصوت، مع التحذير من استمرار الأنشطة من قبل كوريا الشمالية.

في سياق متصل، أعلن مسؤولون في كوريا الجنوبية اليوم أن الرحلات الجوية المحلية والدولية في مطار إنتشون الدولي تعلقت أو تأجلت لمدة تقريبية ثلاث ساعات بسبب هذه الحملة الأخيرة من إطلاق البالونات التي تحمل القمامة من قبل كوريا الشمالية.

منذ نهاية الشهر الماضي، أطلقت كوريا الشمالية أكثر من 2,000 بالون تحمل منشورات دعائية مناهضة للنظام في بيونج يانج، وذلك في خطوة تهدف إلى الرد على النشاطات المماثلة التي ينفذها منشقون كوريون شماليون ونشطاء في كوريا الجنوب.

اليوم الأربعاء، أعلنت الشركة المشغلة لمطار إنتشون الدولي أنها قامت بتعليق أو تأجيل عمليات الإقلاع والهبوط للرحلات المحلية والدولية بسبب البالونات الكورية الشمالية الكبيرة.

وجاء هذا القرار نظرًا للمخاوف من حوادث السلامة المحتملة، مثل احتمال امتصاص محركات الطائرات للبالونات. ومع ذلك، استأنفت الشركة جميع عملياتها الطبيعية في المطار اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا.