سول: بيونج يانج أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي

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جدة - نرمين السيد - صاروخ باليستى
ونقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية "كيه بي إس"، في نسختها الإنجليزية، عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية قولها "إن الجيش رصد عملية إطلاق الصاروخ التي تمت من بيونج يانج صباح اليوم باتجاه البحر الشرقي، لكن يبدو أن عملية الإطلاق فشلت".
ويقوم مسؤولو الاستخبارات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية حاليا بتحليل تفاصيل عملية الإطلاق بما في ذلك نوع الصاروخ الذي تم إطلاقه.
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