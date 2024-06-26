رئيس وزراء اليابان يعلن حالة التأهب بعد إطلاق بيونج يانج صاروخا باليستيا

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، حالة التأهب بعد إطلاق بيونج يانج صاروخا باليستيا، وأمر الجهات ذات الصلة ببذل قصارى جهدها لجمع المعلومات اللازمة وتحليلها كما حثها على التأكد بشكل كامل من سلامة الطائرات والسفن والاستعداد الكامل لأي حدث طارئ.





ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" عن وزارة الدفاع اليابانية قولها اليوم الأربعاء، إن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستي خلال الساعات القليلة الماضية، وتشير التقديرات إلى أن الصاروخ طار أكثر من 200 كيلومتر على ارتفاع حوالي 100 كيلومتر قبل أن يسقط قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية.

وذكرت مصادر حكومية أنه فيما يبدو أن الصاروخ سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، ذلك في الوقت الذي يحقق فيه خفر السواحل الياباني فيما إذا كان هذا الصاروخ قد تسبب في حدوث أي أضرار في المياه المحيطة بالبلاد إلا أنه لم يتلق حتى الآن أي تقارير عن وقوع أضرار للسفن.

ومن جانبها، قدمت وزارة الخارجية اليابانية، احتجاجا شديد اللهجة إلى كوريا الشمالية بشأن إطلاق الصاروخ في اتجاه بحر اليابان.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن الوزارة قولها - في بيان لها - إن طوكيو قدمت احتجاجا شديد اللهجة إلى بيونج يانج بشأن إطلاق الصاروخ في انتهاك لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأدانت التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية ووصفتها بأنها تهدد سلام وسلامة المجتمع الدولي.

وأضافت وزارة الخارجية اليابانية أنه بعد إطلاق الصاروخ، الذي سقط على ما يبدو في المياه خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، أدان كبار المسؤولين في اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية المعنيين بقضايا كوريا الشمالية هذا الإجراء خلال محادثات هاتفية.

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن أنه اكتشف إطلاق صاروخ بالقرب من بيونج يانج حوالي الساعة 5:30 صباحا بالتوقيت المحلي ويعتقد أن الإطلاق انتهى بالفشل.

وانتقدت اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بيونج يانج لإطلاقها المتكرر صواريخ باليستية، بينما عززت علاقاتها الأمنية الثلاثية من خلال التدريبات المشتركة وتبادل المعلومات حول إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ.