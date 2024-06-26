البحرية البريطانية: سقوط صاروخ بالقرب من سفينة تجارية جنوبي عدن

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تلقي تقريرا عن وقوع هجوم على بعد 52 ميلاً بحرياً جنوبي عدن في اليمن.





وأشارت الهيئة إلى أن ربان سفينة تجارية، أبلغ عن سقوط صاروخ في الماء بالقرب منها، موضحة أن الطاقم لم يتضرر والسفينة تواصل الإبحار إلى وجهتها التالية والسلطات تحقق في الأمر.

وتشن جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على الممرات الملاحية منذ نوفمبر الماضي.

وكانت جماعة الحوثي اليمنية قد أعلنت في وقت سابق إنها استهدفت السفينة "أم.أس.سي سارة في" الإسرائيلية، في بحر العرب بصاروخ باليستي جديد دخل الخدمة في الآونة الأخيرة، في إعلان للمسؤولية عن هجوم وردت تقارير بشأنه.

وكان مركز المعلومات البحرية المشترك في البحر الأحمر وخليج عدن أوضح، يوم الإثنين، أن السفينة التي ترفع علم ليبيريا استهدفت بصاروخ في بحر العرب، لكنها لم تصب.