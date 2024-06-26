ارتفاع عدد ضحايا قصف الاحتلال لمنزل في بيت لاهيا إلى 8 شهداء

أفاد الإعلام الفلسطيني، بارتفاع عدد ضحايا قصف الاحتلال منزلا في بيت لاهيا شمال قطاع غزة فجر اليوم إلى 8 شهداء، مشيرا إلى أنه جار البحث عن مفقودين، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





في سياق متصل، قامت قوات الاحتلال بنسف العديد من المنازل في مناطق مختلفة من قطاع غزة، بما في ذلك المناطق الجنوبية الغربية لمدينة غزة وحي الزيتون ومدينة رفح.

كما تعرضت مناطق الحي السعودي ووسط وغرب مدينة رفح، بالإضافة إلى شمال شرق خان يونس، لقصف مدفعي عنيف، كما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على مخيم النصيرات في وسط القطاع.

ورغم التحذيرات المتكررة من وكالات الأمم المتحدة بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف على القطاع، حيث استمر القصف جوًا وبرًا وبحرًا لليوم الـ264 على التوالي.

هذا العدوان أدى إلى وقوع عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وتسبب في دمار هائل للبنية التحتية والمرافق الحيوية، مما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع.