إعلام الاحتلال: متظاهرون يغلقون مفترق طرق رئيسيا بحيفا للمطالبة بوقف الحرب

أفاد الإعلام الإسرائيلي، بأن المتظاهرين المطالبين بصفقة تبادل للأسرى والمحتجزين أغلقوا مفترق طرق رئيسيا جنوب شرقي حيفا، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وبحسب الإعلام الإسرائيلي، أغلق المتظاهرون شارع ديزنجوف في تل أبيب أمام حركة المرور للمطالبة بوقف الحرب وإعادة جميع المحتجزين.

وقالت هيئة عائلات المحتجزين، إنهم لن يسمحوا لحكومة نتنياهو بالتنصل من الالتزام بشأن مصير ذويهم ويجب إعادتهم جميعا.

وأضافت هيئة عائلات المحتجزين، أن إنهاء الحرب في غزة دون إعادة ذوينا إخفاق غير مسبوق وعدم تحقيق لأهداف الحرب.

وأدانت هيئة عائلات المحتجزين في غزة، تراجع نتنياهو عن المقترح الإسرائيلي لصفقة التبادل.

وأوضح إعلام إسرائيلي، أن تصريحات نتنياهو أدت إلى ضرر هائل في احتمال التوصل إلى صفقة للإفراج عن المحتجزين في غزة.