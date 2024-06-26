القاهرة الإخبارية: انتشال 3 شهداء من شرقي رفح الفلسطينية جراء قصف الاحتلال

جدة - نرمين السيد - أفاد الإعلام الفلسطيني، بسقوط عدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بحي التفاح شرق مدينة غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وبحسب القناة الإخبارية، أنقذت طواقم الدفاع المدني بغزة 13 مواطنا بعد قصف إسرائيلي استهدف منزلا مأهولا في حي الدرج شرق مدينة غزة. كما تم انتشال ثلاثة شهداء من شرقي رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي على المدينة. ورغم التحذيرات المتكررة من وكالات الأمم المتحدة بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف على القطاع، حيث استمر القصف جوًا وبرًا وبحرًا لليوم الـ264 على التوالي. هذا العدوان أدى إلى وقوع عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وتسبب في دمار هائل للبنية التحتية والمرافق الحيوية، مما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع.

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