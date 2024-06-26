جدة - نرمين السيد - الاحتلال يعتقل فلسطينيين

قالت هيئة شؤون الأسرى، إن قوات الاحتلال اعتقلت 20 فلسطينيا على الأقل بالضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وبحسب هيئة شؤون الأسرى، ارتفعت حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 9400 معتقل. وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، فيليب لازاريني، قد حذر من كثافة العمليات العسكرية الإسرائيلية في مخيمات اللجوء بالضفة الغربية. كما أعرب المفوض العام لوكالة أونروا عن قلقه البالغ إزاء الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية، قائلاً: "قلقون بشأن الأوضاع في الضفة الغربية التي تواجه حربا صامتة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة إلى أكثر من 9400 منذ 7 أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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