نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تحذر الولايات المتحدة من مخاطر زيادة إمدادات الأسلحة لأوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذر وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف، نظيره الأميركي لويد أوستن من أن استمرار إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا يهدد بتصعيد التوترات، حسب ما نقلت وزارة الدفاع الروسية.

وأضافت الوزارة عبر تطبيق "تليغرام" أمس الثلاثاء، عن محادثة هاتفية بين المسؤولين، أن بيلوسوف "أشار إلى خطر تصعيد الوضع بشكل أكبر من خلال استمرار إمدادات الأسلحة الأميركية إلى القوات المسلحة الأوكرانية".

من جانبها، كشفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن أوستن تحدث مع نظيره الروسي هاتفيًا، وناقشا أهمية خطوط الاتصال المفتوحة.

وأوضح المتحدث باسم البنتاغون، اللواء باتريك رايدر، للصحافيين، أن أوستن هو من بدأ المحادثة، وأنها كانت أول مكالمة بين أوستن ونظيره الروسي منذ مارس/آذار 2023.

وكان أوستن ونظيره الروسي سيرغي شويغو قد تحدثا في مكالمة هاتفية في مارس الماضي، وذلك في اليوم التالي من اعتراض طائرتين روسيتين مسيرة أميركية فوق البحر الأسود، وفق ما أفادت موسكو حينها.

هجوم القرم

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية اتهمت الولايات المتحدة بالتورط في الهجوم الذي نفذته القوات الأوكرانية يوم الأحد ضد مدينة سيفاستوبول بجمهورية شبه جزيرة القرم.

وقالت الوزارة إن الولايات المتحدة إلى جانب السلطات الأوكرانية، مسؤولة عن الضربة الصاروخية المخطط لها والتي تم تنفيذها باستخدام صواريخ أميركية مزودة بذخيرة عنقودية.

كما شددت وزارة الدفاع الروسية على أن مثل هذه الأحداث لن تبقى دون رد.