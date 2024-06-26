العالم اليوم - السعودية.. 6 شركات تفوز برخص لاستكشاف المعادن

انتم الان تتابعون خبر السعودية.. 6 شركات تفوز برخص لاستكشاف المعادن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 يونيو 2024 12:24 مساءً - فازت ست شركات برخص لاستكشاف المعادن في السعودية، ضمن الجولة الخامسة للمنافسات التعدينية، التي تعد الأضخم على مستوى المملكة، بحسب ما أعلنته وزارة الصناعة والثروة المعدنية، الأربعاء.

وقالت الوزارة إن الشركات الفائزة ستقوم بالاستكشاف في 6 مواقع تعدينية، على مساحة تصل إلى ألف كيلو متر مربع، تحتوي على عدد من خامات معادن الأساس والمعادن الثمينة مثل الذهب، والفضة، والزنك، والنحاس، وذلك في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن الوزارة استقبلت 30 عرضا من 18 شركة محلية ودولية، ضمن الجولة المنافسة الخامسة، وتم تقييمها وفقا للمعايير التي تركزت على جوانب الخبرات الفنية وبرامج العمل المقدمة، والالتزامات الاجتماعية والبيئية.

وأضاف الجراح أن حجم الإنفاق على الاستكشاف المقدم من الشركات الفائزة في منافسات الجولة الخامسة تتجاوز 136 مليون ريال، إضافة إلى 15 مليون ريال، التزمت الشركات بصرفها على تنمية المجتمعات المجاورة للمواقع التعدينية، والإسهام في إيجاد فرص وظيفية للمواطنين في المناطق الأقل نموا.

وتضمنت قائمة الشركات الفائزة كل من: شركة ديسكفري العربية للتعدين التي فازت برخصة كشف موقع "الحلاحلة"، كما فازت شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) برخصتي كشف لموقعي "جبل قرن" و "الهجرة"، بالإضافة إلى فوز تحالف شركة مجموعة إقليد وشركة اندوتان للتعدين برخصة كشف موقع "مكمن حجاب"، وفوز شركة التعدين العربية السعودية (معادن) برخصة كشف موقع "النماص"، وشركة رويال رودز العربية برخصة كشف موقع "المياه".

وتعمل السعودية على استغلال ثروتها التعدينية، وجعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة في الصناعة الوطنية بالمملكة ضمن رؤية 2030. وفي بداية العام الجاري، رفعت السعودية تقديراتها لإمكانيات الثروات المعدنية غير المستغلة في البلاد بنحو الضعف عما رصدته العام الفائت لتصل إلى 1.3 تريليون إلى 2.5 تريليون دولار (9.4 تريليون ريال)، بزيادة قدرها 90 بالمئة.

وقالت الوزارة، الأربعاء، إنها تعمل على إطلاق الجولة السادسة من منافسات رخص الكشف عن المعادن خلال الربع الثالث من العام الجاري، والتي ستشهد طرح 9 رخص كشف جديدة؛ بهدف تشجيع المزيد من الاستثمارات وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في تطوير هذا القطاع الحيوي.