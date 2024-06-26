لافروف: أولويتنا الحالية إبعاد أي تهديدات لأمننا مهما كلفنا ذلك

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جدة - نرمين السيد - وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
وأضاف لافروف في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أولويتنا الحالية إبعاد أي تهديدات لأمننا مهما كلفنا ذلك.
وكان لافروف، قد أكد في وقت سابق، أنه لا يوجد أحد في الغرب جاد في التفاوض لإنهاء الحرب في أوكرانيا ووقف إطلاق النار.
وأضاف "لافروف"، "لا يوجد أحد من القيادات أو الطبقة السياسية الأوكرانية والأمريكية والأوروبية مستعد لإجراء محادثات جادة، وهم بذلك يلعبون، ما أدى الى طريق مسدود بعد المحاكاة الساخرة للمفاوضات والتي ستعقد خلال اجتماع في سويسرا، بعنوان صيغة كوبنهاجن".
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