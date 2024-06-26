‏حلف شمال الأطلسي يعين رئيس الحكومة الهولندية مارك روته أمينا عاما

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أحمد جودة - القاهرة - عين ‏حلف شمال الأطلسي، رئيس الحكومة الهولندية مارك روته أمينا عاما، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة المئات جراء القصف الإسرائيلي على رفح.

وفي سياق آخر، تخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من نقطة، في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وأسفر الهجوم عن سقوط مئات القتلى والجرحى.

وقالت ‏حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غزة والاتفاق يشمل إخراج أجانب مقابل إدخال مساعدات.