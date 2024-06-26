نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لافروف: ما نشهده في غزة حاليا كارثة حقيقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن ما يحدث في غزة والأراضي الفلسطينية ككل عبارة عن مأساة.

وأضاف لافروف، في كلمته اليوم خلال منتدى "قراءات بريماكوف": إن ما نشهده في قطاع غزة حاليا "كارثة حقيقية".

وأوضح وزير الخارجية الروسي في كلمته: "ما نشهده ليس فقط في غزة، بل وفي الأراضي الفلسطينية ككل مأساة. قمنا بإدانة هذه الأفعال على الفور.. لكنني صدمت للغاية عندما بدأت إسرائيل تقول إن هذه الأساليب مبررة تماما. كما صدمت عندما دعا المجتمع الدولي إلى الرفق بالمدنيين، قيل له إنه لا يوجد مدنيون هناك. وأن كل الموجودين إرهابيون هناك. ذلك امر مخيف حقا".

وقال إن روسيا تدعو المجتمع الدولي للفت انتباه إسرائيل إلى مخاطر توسع الصراع وامتداده إلى لبنان، حيث أن هناك مخاطر فعلية لذلك، وعلى المجتمع الدولي أن يدرك مضار النهج الإسرائيلي المتبع في التعامل مع الصراع في الشرق الأوسط.

الاستثناء الأميركي الوهمي

وقال أيضا إن "ما يهم روسيا أمر واحد، هو غياب أي تهديدات أمنية لها من دول الغرب وعليه فإن أولويتها المطلقة في هذه المرحلة تحييد أي تهديدات لأمنها قادمة من أوروبا، حيث ليس الأوروبيون من يتولون زمام الأمور".

وأوضح قائلا: "من الواضح أن مسار واشنطن للاحتفاظ بهيمنتها محكوم عليه بالفشل على الرغم من أنه من المرجح أن تظل الولايات المتحدة أحد المراكز العالمية".

ولفت لافروف إلى أن "النخبة الحاكمة في الولايات المتحدة لا تزال تؤمن بصورة عمياء بالاستثناء الأميركي الوهمي، وليس هناك أدنى شك في أن هذا المسار للإبقاء على الهيمنة بأي ثمن، محكوم عليه بالفشل".

وأضاف: "حتى لو ظلت الولايات المتحدة في المستقبل المنظور أحد مراكز العالم، وهذا ما قد يحدث على الأرجح، فهذا لا يعني على الإطلاق أن ذلك سيتحقق في إطار الحفاظ على نظام عالمي يتمحور حول أميركا".