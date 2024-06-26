‏مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج يعود إلى أستراليا بعد الإفراج عنه

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أحمد جودة - القاهرة - عاد ‏مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج، اليوم الأربعاء، إلى أستراليا بعد الإفراج عنه، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.

وغادر مؤسس موقع "ويكليكس" جوليان أسانج بريطانيا بعد قضائه 5 سنوات في السجن، متوجها إلى جزر ماريانا الشمالية التابعة للولايات المتحدة، حيث ستجري محاكمته.

وحكمت محكمة لندن العليا بالإفراج عنه بكفالة، ثم توجه أسانج إلى مطار ستانستيد بضواحي لندن وغادر أراضي المملكة المتحدة.

وأكد "ويكليكس" صحة معلومات المحكمة الأمريكية حول عقد الصفقة مع أسانج التي تتضمن اعترافه بذنبه جزئيا.

يذكر أن السلطات الأمريكية اتهمت جوليان أسانج بـ "التآمر للحصول على معلومات سرية تخص الدفاع الوطني الأمريكي ونشرها، بعد أن كشف موقعه "ويكيليكس" عن معلومات حساسة حول العمليات الأمريكية في أفغانستان والعراق.

وقبع أسانج في السجن البريطاني منذ عام 2019، حيث تم وضعه بعد طرده من سفارة الإكوادور في لندن، التي حصل على اللجوء فيها منذ 2012.

وكانت الولايات المتحدة قد طالبت مرارا بتسليم جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة لمحاكمته في القضية المذكورة.