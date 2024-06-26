العالم اليوم - أردوغان: نقف إلى جانب لبنان.. وخطط نتنياهو ستتسبب بكارثة

انتم الان تتابعون خبر أردوغان: نقف إلى جانب لبنان.. وخطط نتنياهو ستتسبب بكارثة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 يونيو 2024 01:29 مساءً - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تقف إلى جانب لبنان، داعيا دول المنطقة إلى دعمه وسط التوترات مع إسرائيل.

اتهم أردوغان، اليوم الأربعاء، الدول الغربية بـ"دعم" خطط إسرائيل لشن هجوم على حزب الله اللبناني.

وقال أردوغان أمام نواب حزبه في البرلمان "يبدو أن إسرائيل التي دمرت غزة، تضع لبنان نصب عينيها الآن ونرى أن القوى الغربية تربت على كتف إسرائيل في الكواليس لا بل تدعمها".

وشدد الرئيس التركي على أن خطط "(رئيس الوزراء الإسرائيلي) نتنياهو لتوسيع الحرب إلى المنطقة ستؤدي إلى كارثة كبرى".

وأكد أن تركيا تقف إلى جانبلبنان في ظل التوتر المتصاعد مع إسرائيل، ودعا دول المنطقة لدعم بيروت أيضا.