الناتو يعين رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أمينا عاما للحلف

جدة - نرمين السيد - أعلن حلف "الناتو" تعيين رئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته مارك روته، أمينا عاما جديدا للحلف في العام المقبل، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وقال الحلف في بيان "قرر مجلس شمال الأطلسي تعيين رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الأمين العام المقبل لحلف شمال الأطلسي خلفا لينس ستولتنبرج"، وفقا للقناة الإخبارية. وتأتي ولاية "روته" في فترة محفوفة بالمخاطر لدول الحلف الغربي مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، ومساعي دونالد ترامب للفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر المقبل.

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