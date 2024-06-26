روسيا: تعيين رئيس وزراء هولندا أمينا عاما للناتو لن يغير سياسة الحلف تجاهنا

قالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، إن "تعيين رئيس وزراء هولندا أمينا عاما للناتو لن يغير سياسة الحلف تجاه روسيا".





وأضاف الكرملين، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا لم نخطط بعد لإجراء محادثات بين بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن.

وكان حلف "الناتو" قد أعلن تعيين رئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته مارك روته، أمينا عاما جديدا للحلف في العام المقبل.

وقال الحلف في بيان "قرر مجلس شمال الأطلسي تعيين رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الأمين العام المقبل لحلف شمال الأطلسي خلفا لينس ستولتنبرج"، وفقا للقناة الإخبارية.