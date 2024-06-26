نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 60 قتيلًا وجريحًا في احتجاجات كينيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قتل 10 أشخاص وأصيب نحو 50 آخرين اليوم (الثلاثاء) خلال مظاهرات معارضة لفرض ضرائب جديدة في كينيا، وبحسب وسائل إعلام كينية فإن المتظاهرين الغاضبين اقتحموا مبنى البرلمان الكيني وأشعلوا النيران في أجزاء منه.

وتحولت احتجاجات على فرض ضرائب جديدة في العاصمة الكينية نيروبي إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة، وبحسب قناة «KTN News» فإن ما لا يقل عن عشرة قتلوا وأصيب نحو 50 آخرين.

وأفاد شهود عيان بأن المتظاهرين دخلوا المجمع بعد أن أقر المشرعون مشروع قانون مثيرا للجدل من شأنه فرض مجموعة من الضرائب الجديدة، كما ذكر التلفزيون المحلي بأن حريقًا اندلع في مكتب حاكم نيروبي خلال مظاهرات مناهضة لفرض ضرائب جديدة، وطابق أرضي في مبنى يقع في المنطقة التجارية القريبة من البرلمان.

وبدأت المظاهرات الاحتجاجية على مشروع القانون في نيروبي لكنها توسعت لتنتشرفي كل أنحاء البلاد خصوصًا بعد توجيه دعوات للإضراب الوطني في بتاريخ ابتداء من اليوم واستخدمت الشرطة في محاولاتها لفض الاحتجاجات خراطيم المياه.

وكان الرئيس الكيني وليام روتو أعلن مطلع الأسبوع الحالي استعداده للتواصل مع آلاف المتظاهرين الشباب، مشيدا بسلمية التحرك.

