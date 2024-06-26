«فتح»: لا نية لدى «حماس» للمصالحة

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أحمد جودة - القاهرة - فيما أعلنت حركة حماس أن موقفها وحلفائها من الفصائل في الخارج ثابت ومتوافق مع الأسس التي تضمنها قرار مجلس الأمن منتصف يونيو الجاري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، زاعمة أن السلطة الفلسطينية «حارس أمن» إسرائيل، أكد المتحدث باسم حركة فتح جمال نزال أن تصريحات رئيس مكتب العلاقات الدولية في «حماس» موسى أبو مرزوق تكشف أن الحركة ليس لديها نية للمصالحة.

وقال إن منظمة التحرير الفلسطينية لم توقع أبدا معاهدة سلام مع إسرائيل، داعيا «حماس» إلى الاهتمام بحل الأزمة في غزة بدلا من مهاجمة السلطة. وأكد عدم وجود أي تنسيق أمني حاليا بين السلطة وإسرائيل، معلنا أن حركة فتح تسعى إلى اتفاق سلام يقيم دولة فلسطينية. ولفت إلى أن الحركة تريد وقف إطلاق النار في غزة وفتح مسار لإقامة دولة فلسطينية.

وكان نزال يرد على تصريحات رئيس مكتب العلاقات الدولية في «حماس» موسى أبو مرزوق، التي هاجم فيها السلطة الفلسطينية. وكشف وجود أكثر من 100 محتجز في غزة بين قتلى وأحياء.

وكان أبو مرزوق أكد أن موقف «حماس» ثابت متمثل بمطالب تشمل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، والوقف الدائم لإطلاق النار، وتقديم الإغاثة الإنسانية العاجلة، وعودة النازحين إلى ديارهم، وإعادة إعمار القطاع، وصفقة تبادل للأسرى.

يذكر أن محادثات المصالحة بين الحركتين الفلسطينيتين، والتي كان من المقرر عقدها في الصين هذا الشهر، تأجّلت دون تحديد موعد جديد.

