نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس البرلمان العربي يُهنئ جمهورية جيبوتي بمناسبة عيد الاستقلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

هنأ معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي، وحكومة وبرلمان وشعب جيبوتي، بمناسبة عيد الاستقلال، الذي يتم الاحتفال به في 27 يونيو من كل عام.

وأعرب "العسومي" بهذه المناسبة عن تقديره لما حققته جمهورية جيبوتي، في عهد الرئيس إسماعيل عمر جيلة من إنجازات هامة على طريق التنمية المستدامة، والسير بخطى ثابتة نحو النهضة العمرانية والاقتصادية ومختلف المجالات.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن ذكرى الاستقلال تمثل مناسبة مهمة لتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ الشعور بالانتماء للوطن، سائلًا الله عز وجل لجمهورية جيبوتي ولشعبها العزيز دوام الرفعة والازدهار، ومزيدًا من التقدم والرخاء والأمن والأمان.