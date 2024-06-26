حماس تدعو إلى محاسبة قادة الاحتلال على جرائم التعذيب ضد الأسرى والمحتجزين

جدة - نرمين السيد - الاحتلال يعتقل فلسطينيين

دعت حركة حماس، إلى محاسبة قادة الاحتلال على جرائم التعذيب ضد الأسرى والمحتجزين من أبناء الشعب الفلسطيني ومنع إفلاتهم من العقاب، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وبحسب القناة الإخبارية، دعت الحركة أيضا إلى تحرك المؤسسات الحقوقية والإنسانية لرفع دعاوى في المحاكم الدولية ضد مرتكبي الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. وكانت حركة حماس، قد أكدت إن مجازر الاحتلال الإسرائيلي، ومنها قصف منزل عائلة هنية في مخيم الشاطئ تأكيد على تعمده استهداف المدنيين. وأضافت حركة حماس في بيانها: "نحمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مسؤولية استمرار الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، بمنحها الاحتلال الغطاء السياسي والعسكري للتدمير".

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