وزير الخارجية الأردني: الاحتلال يستخدم التجويع سلاحا في قطاع غزة

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن "الاحتلال الإسرائيلي نفذ عدوانا غاشما على مدار 264 يوما دمر المنشآت والمدارس ومناطق متفرقة بقطاع غزة".





وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اليوناني، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد كارثية، و96% من السكان يعانون أوضاعا لا يمكن قبولها.

كما أكد أن الاحـتلال الإسرائيلي يمنع وصول المساعدات الغذائية والأدوية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، ويستخدم التجويع سلاحا ويدمر البنية التحتية في القطاع.

وتابع بالقول إن "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين بغزة في انتهاك واضح للقوانين الدولية والمواثيق الأممية"، مؤكدا أنه لا بديل عن حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية لتعزيز السلام بالمنطقة.

وفيما يخص الضفة الغربية، قال الصفدي، إن الاحتلال يشن أيضا حربا أخرى في الضفة بتوسيع الاستيطان والاعتداء على الأماكن المقدسة.