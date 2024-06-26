ميقاتي: نرفض تحويل لبنان إلى ساحة للصراع.. ونطالب بوضع حد لأطماع إسرائيل

جدة - نرمين السيد - رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتى

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، رفضه تحويل لبنان إلى ساحة للصراع في الجنوب، مطالبا بوضع حد لأطماع إسرائيل التوسعية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان ميقاتي، قد أكد في وقت سابق بأن لبنان لا يسعى للتصعيد ويطالب بوقف العدوان الإسرائيلي، مطالبًا بعودة الهدوء والاستقرار إلى الحدود الجنوبية. وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية: "نواصل السعي لوقف التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار ووقف الخروقات المستمرة للسيادة اللبنانية". وأضاف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية: التهديدات الإسرائيلية مستمرة للبنان، مؤكدًا: "لن تثنينا عن مواصلة البحث لإرساء التهدئة وهذا يمثل أولوية لدينا".

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